Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap derneğine yapılan bağışları usulsüz kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Ahbap'a yapılan bağışlara ilişkin mali incelemesini genişletti.



Çok sayıda ünlü ismin ifadeye çağrılmasının ardından MASAK, oluşturduğu raporda hangi ünlülerin Ahbap'a bağış yaptığını ve yatırılan miktarları listeledi.





MASAK incelemesine göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı.



Mali kayıtlarda isimleri bulunan kişilerin yalnızca bağış yapmış olmaları, herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle bağlantılı oldukları anlamına gelmiyor. Bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi hâlinde, bu kişilerin soruşturmanın şüphelisi değil, mağduru veya suçtan zarar göreni olabileceği değerlendiriliyor.



İŞTE AHBAP'A BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER VE ÖDEDİKLERİ PARALAR



Nevzat Aydın: 1.750.983 TL (1.000.000 TL + 750.983 TL tutarındaki "Galip M. Selçuk" açıklamalı ikinci işlem)

Ayşe Ajda Pekkan: 1.000.000 TL

Barış Arduç: 1.000.000 TL

Ebru Şahin: 1.000.000 TL

Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik: 1.000.000 TL

Sibel Can / Sibel Cangüre: 1.000.000 TL

Tolga Çevik: 997.650 TL

Ali Atay: 562.386 TL

Ebru Gündeş: 500.000 TL

Somer Sivrioğlu: 500.000 TL ("Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar" açıklamasıyla)

Genco Erkal: 500.000 TL

Halit Ergenç: 400.000 TL (200.000 TL + 200.000 TL olmak üzere iki işlem toplamı)

Hasan Can Kaya: 320.000 TL

Neslihan Damla Aktepe (Danla Bilic): 250.000 TL

Can Yaman: 250.000 TL



Afra Saraçoğlu: 200.000 TL

Binnur Kaya: 200.000 TL

Beyazıt Öztürk: 200.000 TL

Aras Bulut İynemli: 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 200.000 TL

İbrahim Büyükak: 200.000 TL

Seray Kaya: 200.000 TL

Kerem Bürsin: 200.000 TL

Serap Engin: 200.000 TL ("Ferzan Özpetek" açıklamasıyla)

Engin Akyürek: 200.000 TL

Melis Sezen: 150.000 TL

Leyla Hazal Atay: 150.000 TL

İrem Derici: 150.000 TL

Gülse Şener Birsel: 150.000 TL

Burak Deniz: 150.000 TL

Salih Bademci: 100.000 TL ("İmer ve Salih Bademci" açıklamasıyla)

Emir Ersoy: 100.000 TL

Gökhan Tepe: 100.000 TL

Kerim Sarp Apak: 100.000 TL

İbrahim Selim: 100.000 TL

Uraz Kaygılaroğlu: 100.000 TL

Elçin Sangu: 100.000 TL

Esat Yontunç: 100.000 TL