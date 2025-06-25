CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarıyla gündeme gelen MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın, raporda tespit ettiği mükerrer işlemler doğrultusunda savunmasını sunduğu öğrenildi.

Pehlivan, raporda yer alan birçok harcamanın tekrar tekrar yazıldığını, bu yolla fiyatların şişirilip kamuoyunda gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Özellikle İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’na yönelik bazı harcama iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

CHP lideri Özel de söz konusu listeyi incelediğini, mükerrer işlemlerin tek tek tespit edilerek kendisine sunulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu MASAK listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Pehlivan açıklamada şunları ifade etti:

-Müvekkilimiz Mehmet Selim İmamoğlu hakkında son günlerde basın organlarında yer alan ve MASAK raporuna dayandırıldığı iddia edilen haberlerde, kamuoyuna yanıltıcı bilgiler sunulmaktadır. İddiaların merkezine oturtulan MASAK raporu tarafımızca dikkatle incelenmiş; bu inceleme sonucunda, söz konusu raporun maddi gerçeği yansıtmadığı ve ciddi hesaplama hataları içerdiği tespit edilmiştir.

-MASAK raporunda müvekkilin toplamda 637.106 Euro tutarında transfer gerçekleştirdiği ileri sürülmektedir. Ancak bu tutar, aynı işlemlerin birden fazla kez yazılmasıyla şişirilmiş; mükerrer kayıtlarla gerçek dışı bir algı oluşturulmuştur.

-Gerçekte müvekkilin yaptığı yatırım, tamamı ailesinin birikimlerinden oluşan 388.663 Euro tutarındaki yurt dışı transferden ibarettir.

-MASAK gibi yüksek teknik kapasiteyle donatılmış bir kurumdan beklenen, böylesi kritik belgelerde en küçük hata payına dahi yer vermemektir. Bu bağlamda yapılan hata makul değil; kurumsal(!) ciddiyetle sorgulanması gereken bir zafiyettir.

-Böylesine ciddi sonuçlar doğurabilecek bir teknik raporda yapılan bu temel hatalar, yalnızca müvekkilin değil, kamuoyunun da yanıltılmasına neden olmaktadır.

-Üstelik bu hatalı tespitlerin, basına servis edilerek siyasi ve hukuki sonuçlar doğurmaya dönük bir manipülasyon aracına dönüştürülmesi son derece kaygı vericidir.

-Kurumlar arası güvenin ve adil yargılamanın temeli olan tarafsızlık ve teknik doğruluk ilkeleri, MASAK gibi önemli bir kuruluştan beklenen asgari standartlardır. Ancak görülen o ki, bu rapor gerek içeriği gerekse sunuluş şekli itibarıyla hem maddi hatalarla maluldür hem de yargısal süreci yönlendirme amacı taşımaktadır.

-Tarafımız, bu rapora ilişkin teknik ve hukuki itirazlarını ilgili makamlara sunacak ve müvekkilin itibarını zedelemeye dönük bu tür girişimlere karşı tüm yasal haklarını kararlılıkla kullanacaktır.