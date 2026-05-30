Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı ve Star ve Akşam Gazetesi eski çalışanı Nuray Başaran ile “mutlak butlan” davasını açan Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP lideri Özgür Özel’e yönelik iddiaları Ankara kulislerini karıştırdı.

Her iki isim de Özgür Özel hakkında finansal ve FETÖ bağlantıları olduğu iddialarını gündeme getirdi. Başaran, Özel hakkında soruşturma açılacağını ve dokunulmazlığının kaldırılacağını öne sürdü. Kılıçdaroğlu yanlısı CHP milletvekillerinin de buna karşı çıkmayacağını iddia etti. Bu iddialar Özgür Özel ekibinde “Maşalar devreye girdi’’ biçiminde yorumlandı.

RAPOR İDDİASI

Başaran, katıldığı bir canlı yayında, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki iddiaların MASAK tarafından incelenip rapor hazırlandığını ileri sürdü. Kurultay sürecinde harcanan paraların, Kıbrıs üzerinden çeşitli firmalar aracılığıyla Özgür Özel’in kontrolündeki hesaplara aktarıldığı ve bu finansal hareketlilik nedeniyle Özel hakkında soruşturma açılacağını iddia etti. Özgür Özel hakkında FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ikinci bir soruşturmanın daha yolda olduğunu savundu.

ARINÇ SAHİP ÇIKIYOR?

Savaş ise TGRT’de katıldığı programda Özel hakkında FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları için “Arkanızda hangi güçler varsa onlar sizi uçurur. Özgür Özel’in ne Genel Başkanlık yapacak kapasitesi var ne de o yolları aşacak gücü var. Bu konuyu istihbarat birimlerimiz benden iyi bilir’’ dedi. Savaş, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın Özel’e sahip çıktığını da belirterek şunları söyledi: “15 Temmuz’da Anadolu Haber Ajansı Arınç’a bağlıydı sonra kadrosu değişti.” Savaş’ı program sunucusu Gürkan Hacır “Anadolu Ajansı” diyerek düzeltti.

"MİKROPLUK YAPIYOR"

Özel, Lütfü Savaş için daha önce “Partiye kötülük yapanların maşası haline gelmiş, iktidarın maşası olmuş, mikropluk yapıyor” demişti. Vefat eden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Başaran hakkında “ABD Konsolosluğu ile rutin bir şekilde görüşüyor”, CHP’li Yunus Emre ise Başaran’ın adının WikiLeaks belgelerinde geçtiğini belirterek “ABD diplomatik misyonuyla temasları gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde’ açıklaması yapmıştı.

Namık Tan: Hiç mi utanmıyorsunuz

Nuray Başaran, CHP Milletvekili Namık Tan’ın “mutlak butlan” kararıyla ilgili yardım istemek için ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a gittiğini öne sürdü. Tan şu açıklamayı yaptı: “Bu yalanı fütursuzca söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Siz gündemde kalmak için yalan söylemekte herhangi bir sakınca görmüyor olabilirsiniz. Ancak ahlak dışı davranışınıza başkalarını alet edemezsiniz.” Tan, karar çıktığında Paris’te olduğunu sonra da hastanede tedavi gördüğünü söyledi.