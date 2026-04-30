Madrid yakınlarındaki Aranjuez’de çekildiği belirtilen bir fotoğraf, gündem oldu. Fotoğraf, iki masanın birleştirilmesi için en az 25 euro, üç masa için ise 35 euro harcama yapılması gerektiği yazıyor.

Paylaşım sonrası kullanıcılar ikiye bölündü: Kimi bunu “aşırı ücretlendirme” olarak görürken, kimi ise yoğun işletmelerin bu tür uygulamalara başvurabileceği görüşünde.

Sosyal medyada en çok dile getirilen eleştiriler, “basit bir konfor için ücret talep edilmesi” üzerine yoğunlaştı. Bazı kullanıcılar bu durumu “abartılı” görürken, bazıları da böyle bir uygulamayla karşılaşmaları durumunda mekânı terk edeceklerini dile getirdi.

NEDEN BÖYLE BİR KURAL UYGULANIYOR?

İşletme sahipleri ise konuyu farklı bir açıdan görüyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında teraslar en yoğun ve en kârlı alanlar arasında. Birden fazla masanın tek bir grup tarafından kullanılması, işletmenin daha fazla müşteri ağırlama fırsatını kısıtlayabiliyor.

Artan kira, personel ve enerji maliyetleri sebebiyle bazı işletmeler, gelirlerini korumak için bu tür uygulamaları tercih ediyor. Turistik bölgelerde rezervasyon ücreti veya minimum harcama gibi kuralların zaten yaygın olduğu ifade ediliyor.