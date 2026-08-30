Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması için sandık kurulan İzlanda'da sonuç çıktı. İzlandalılar, Avrupa Birliği'ne 'hayır' dedi. 2013'te askıya alınan sürecin canlanmasını bekleyen AB destekçileri, kritik referandumda hüsrana uğramış oldu.

İzlanda'da düzenlenen Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik referandumunda sandıktan ‘hayır’ kararı çıktığı bildirildi. Kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre, halkın yüzde 52,5'i müzakerelere karşı oy kullanırken, 'evet' oyları yüzde 47,5 seviyesinde kaldı.

ANKETLER 'EVET'İ ÖNDE GÖSTERİYORDU

İzlanda medyasında referandum öncesi yayımlanan anketler, halkın yüzde 51,3'ünün müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu gösteriyordu.

Sandıkların açılmasıyla ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Yerel kaynaklar, 'İzlanda halkı, Avrupa Birliği ile entegrasyon yerine kendi bağımsız politikalarını sürdürme konusunda son sözünü söyleyerek net bir şekilde Hayır dedi" yorumunu yaptı.

İzlanda, Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunu ilk olarak 2009 yılında yapmış ancak, müzakereler 2013 yılında askıya alınmıştı. Ülkede 2024 yılında gerçekleştirilen son seçimlerde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti, yıllardır süren belirsizliği ortadan kaldırmak için referanduma gitmeye karar vermişti.