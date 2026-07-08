Adana'nın Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde 13 Haziran günü saat 04.30 sıralarında nitelikli bir hırsızlık olayı meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen kimliği belirsiz iki şüpheli, hedef aldıkları tesisten piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan bakır malzemeleri çalarak uzaklaştı.

MALZEMELERİ ÇUVALLARLA TAŞIDILAR

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülere göre, maskeli iki şüpheli tesise girdikten sonra içeride bulunan bakır malzemeleri hızlıca topladı. Yanlarında getirdikleri çuvallara bakırları dolduran hırsızlık şüphelileri, ağır çuvalları taşıyarak sakin bir şekilde olay yerinden ayrıldı ve bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve hırsızlık olayını fark eden tesis sahibinin durumu bildirmesi ve şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Kimlik tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma sürüyor.