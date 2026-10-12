İş insanı Adem D., Maslak'taki evinden 4 Ekim'de yemek alacağını söyleyerek ayrıldıktan sonra dönmedi. Adem D.'nin uzun süre eve dönmemesi üzerine eşinin ihbarıyla polis tarafından çalışma başlatıldı.

ELLERİ BAĞLI ŞEKİLDE BEKÇİLERİN YANINA GİTTİ

Gasp Büro Amirliği tarafından çalışmalar sürerken, Adem D. Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde elleri bağlı halde bekçilerin yanına gelerek, “Beni kaçırdılar. Ellerinden zor kurtuldum" diyerek yardım istedi.

'ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM'

Poliste ifadesi alınan Adem D., “Evden çıktıktan kısa bir süre sonra önümü bir otomobil kesti. Polis kimliği göstererek beni zorla otomobilimden indirip kendi araçlarına bindirdiler. Yol boyunca beni darbedip 2 milyon dolar para vermezsem öldüreceklerini söylüyorlardı. Hesaplarımda bulunan 38 bin dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardılar. Daha sonra 10 bin dolar para daha aldılar. Kolumdaki 7,5 milyon lira değerindeki saatimi gasbettiler. Daha sonra beni götürdükleri depo benzeri bir yerde onların elinden kurtulup kaçtım. Beni öldürecekler diye çok korktum” dedi.

İŞ İNSANININ OTOMOBİLİNE GPS CİHAZI TAKIP TAKİP ETMİŞLER

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin sahte polis kimliklerini kullanarak iş insanının yaşadığı siteye girip keşif yaptıkları görüldü. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin, Adem D.'yi kaçırmayı planladıkları ve bu amaçla otomobiline GPS cihazı takarak kendisini takip ettikleri öğrenildi. Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin daha önce yaralama, ruhsatsız silah ve sahte belge suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi