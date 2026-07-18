Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood da takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 📊 ANKET 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır? 1 / 1 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır? İspanya Arjantin 📊 ANKET Sizce tarihin en iyi futbolcusu kim? 1 / 1 Sizce tarihin en iyi futbolcusu kim? Lionel Messi Cristiano Ronaldo

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.