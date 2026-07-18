Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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