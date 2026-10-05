Fenerbahçe'nin milli ara döneminde Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart, dikkat çeken bir tartışmayı beraberinde getirdi. İngiliz futbolcu, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Revan Hamzazade tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Karşılaşmanın hazırlık maçı olması, kartın Süper Lig'de cezaya dönüşüp dönüşmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. TFF'nin ceza talimatına göre, hazırlık maçlarında kırmızı kart gören futbolcular, kartın nedenine bağlı olarak resmi müsabakalarda da ceza alabiliyor.

Greenwood'un Tovuz maçındaki kırmızı kartı, rakibe yönelik kasti ve şiddet içeren bir hareket sonucu verilmiş olması nedeniyle Süper Lig'de de ceza gerektirebilir. Bu nedenle futbolcunun ligde forma giyip giyemeyeceği, hakem raporuna göre belirlenecek.

HAKEM RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Sürecin nasıl işleyeceğinde hakem Revan Hamzazade'nin maç sonrası hazırlayacağı rapor belirleyici olacak. Greenwood'un pozisyonunun raporda nasıl değerlendirildiği, olası bir ceza sürecinin yönünü de netleştirecek.