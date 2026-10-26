Türkiye'deki masonlar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından başlayan yönetim tartışmasında, genel kurul çağrısı için mahkemeye başvuran 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral disipline sevk edildi. Aral'ın loca çalışmalarına katılması ve dernek lokallerine girmesi yasaklandı.

YÖNETİM BOŞLUĞU İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, Can Holding hesaplarında tespit edildiği belirtilen 88 milyar liralık şüpheli mali hareketliliğe ilişkin soruşturma kapsamında Ekim 2025'te tutuklandı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Sanver, üniversiteyi yönetme yetkisinin bulunmadığını ve holding ile herhangi bir ticari bağının olmadığını savundu.

Sanver'in tutukluluğu sırasında dernek yönetiminde ortaya çıkan boşluk üzerine, 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral harekete geçti.

Aral, yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla genel kurulun toplanması talebiyle İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Hukuki süreç devam ederken Sanver, Haziran 2026'da tahliye edildi.

MAHKEMEYE BAŞVURAN ÜYE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliği dahil dernek bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Ali Rıza Aral hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Büyük Görevliler Kurulu, 18 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Aral'ı İstanbul Vadisi Haysiyet Kurulu'na sevk etti.

LOKALLERE GİRİŞİNE YASAK GETİRİLDİ

Dernek Büyük Sekreteri Umur Çolgar imzasıyla gönderilen yazıda, soruşturma sonuçlanıncaya kadar Aral'ın loca çalışmalarına katılması ve dernek lokallerine girmesi yasaklandı.

Karara itiraz eden Aral, uygulamanın haksız olduğu gerekçesiyle İstanbul 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Aral'ın dava dilekçesinde, olağanüstü genel kurul çağrısı yapılmasına yönelik hukuki girişimleri nedeniyle kendisine karşı husumetli bir tutum sergilendiği öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, savunma hakkı tanınmadan hakkında ceza kararı verildiği savunuldu.

İLK DURUŞMA 6 OCAK 2027'DE

Mahkeme, tensip tutanağıyla taraflardan dernek tüzüğünün, ilgili yazışmaların ve soruşturma dosyasına ait örneklerin ivedilikle sunulmasını istedi.

İhtiyati tedbir talebinin değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Davanın ilk duruşması ise 6 Ocak 2027'ye bırakıldı.

Masonlar arasındaki anlaşmazlıkların yargıya taşınması yeni değil. 9 Mart 2004'te Kartal Yakacık Şubesi'ne düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken altı kişi yaralandı. Locanın yönetimine ilişkin tartışmalar da ilerleyen dönemde yargıya yansıdı.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda 2003-2005 yılları arasında büyük üstatlık görevini yürüten Kaya Paşakay'ın dönemi, Aralık 2005'te Prof. Dr. Mustafa Asım Akin'in bu göreve seçilmesiyle sona erdi.

Akin'in talimatıyla başlatılan incelemeler ve mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda, locada ciddi bütçe aşımları ve usulsüzlükler yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kaya Paşakay, Genel Sekreter Koray Darga ve Genel Sayman Prof. Dr. Ali Sait Sevgener, Mart 2006'da "masonik ilkelere aykırı davranış" gerekçesiyle locadan ihraç edildi.