İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 17 Ekim 2025’te tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver’in tahliyesine karar verildi. GÖREVİNİ FİİLEN SÜRDÜREMEMESİ NEDENİYLE Yaklaşık sekiz aydır cezaevinde bulunan Sanver’in tutuklanmasının ardından Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nde yönetim krizi ortaya çıkmıştı. Başkanın görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içinde genel kurul yapılamamış, bunun üzerine dernek üyesi Ali Rıza Aral mahkemeye başvurmuştu. GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAYYIM ATANMIŞTI Başvuruda, dernekte oluştuğu öne sürülen yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla kayyım atanması talep edilmişti. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi ise derneğe geçici süreyle kayyım atanmasına karar vermişti. Kararın ardından dernek yönetimi kamuoyuna yaptığı açıklamada kayyım iddialarını reddetmiş, alınan kararın geçici bir tedbir niteliği taşıdığını savunmuştu.

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