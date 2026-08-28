İstanbul'da internet üzerinden 'masaj salonunda çalışacak bayan masöz aranıyor' ilanları vererek kadınları avlayan çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, yüksek kazanç vaatleriyle başvuran kadınları fuhuş yaptırmak için kandırdığı belirlendi. Bu yöntemle ağlarına dahil ettikleri kadınları pazarlayan şüphelilerin, bazı mağdurların adına yüksek miktarda kredi çektiği ve bu sayede kadınların gitmelerini engellemeye çalıştığı öğrenildi. SAHTE PROFİLLERLE MÜŞTERİ AVLIYORLARDI Şüphelilerin ayrıca internet üzerinde sahte kadın resimleriyle oluşturdukları profiller üzerinden müşteri aradıkları da ortaya çıktı. Ekiplerin 3 aylık süren takibinin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçlarından işlem yapıldı. Sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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