MasterChef Türkiye 2026'nın 20 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kırmızı ve mavi takım, şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği zeytinyağlılar menüsünü hazırlamak için mücadele etti. 45 dakikalık sürenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığın sahibi kırmızı takım oldu. Mavi takım ise eleme potasını belirlemek için bireysel dokunulmazlık ve eleme oylamasında mücadele etti.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununda bu kez armut kullanarak yaratıcı tabak hazırladı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı Hasan Alp kazandı.

Hasan Alp, eleme adayı olarak Gül'ün ismini verdi. Ardından mavi takım yarışmacıları eleme oylaması için yeniden tezgah başına geçti. Oylamada en fazla ismi yazılan yarışmacı Simge oldu.

Böylece 20 Ağustos'taki bölümün ardından MasterChef'te haftanın eleme adayları Ayşe, Koray, Gül ve Simge olarak belirlendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan zeytinyağlılar konseptinde bir menü hazırlamaları istendi. Düello formatında oynanan oyunda takımlara 45 dakika süre verildi.

Şeflerin belirlediği menüde zeytinyağlı enginar, vişneli sarma, kabak çiçeği dolması, balkabağı sinkonta ve zeytinyağlı ıspanak kökü yer aldı.

Sürenin tamamlanmasının ardından hazırlanan tabakları değerlendiren Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, dokunulmazlığı kazanan takımın kırmızı takım olduğunu açıkladı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HASAN ALP KAZANDI

Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Siyah önlüklerini giyen yarışmacılardan bu kez armut kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi.

45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların hazırladığı tabakları değerlendirdi. Gecenin sonunda rakiplerine göre daha başarılı bulunan Hasan Alp, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Hasan Alp'in Gül'ü eleme potasına göndermesinin ardından yapılan takım oylamasında ise en fazla oyu Simge aldı.

MASTERCHEF'TE DAHA ÖNCE HANGİ İSİMLER ELEME ADAYI OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları önceki bölümde belli olmuştu. Yapılan mücadelelerin ardından Ayşe ve Koray eleme potasına gönderilmişti.

20 Ağustos Perşembe akşamı Gül ve Simge'nin de eleme adayları arasına eklenmesiyle haftanın potası tamamlandı. Böylece MasterChef'te eleme gecesinde Ayşe, Koray, Gül ve Simge mücadele edecek.