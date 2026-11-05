TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümü izleyicileri şaşırttı. 4 Kasım 2026 tarihli bölümün fragmanı yayınlanmasına rağmen yarışma yayın akışından çıkarıldı ve yeni bölüm ekrana gelmedi. Programın neden yayınlanmadığı merak edilirken, son bölümde Şadi ile Ayşe arasında yaşanan tartışma yeniden gündeme geldi.

ŞADİ VE AYŞE KAVGASI NEDENİYLE Mİ YAYINLANMADI?

MasterChef kulislerine ilişkin paylaşımlarıyla bilinen fenomen Ata Benli, bölümün yayınlanmamasının Şadi ve Ayşe arasında yaşanan tartışmayla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Sosyal medyada kavga nedeniyle bir yarışmacının diskalifiye edilebileceği yönünde iddialar da ortaya atıldı.

Öte yandan bazı sosyal medya hesaplarında, MasterChef'in Fenerbahçe'nin Liverpool karşılaşması nedeniyle yayın akışından çıkarıldığı iddia edildi. Ancak programın neden yayınlanmadığına ilişkin Acun Ilıcalı'dan veya yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MASTERCHEF'TE ŞADİ VE AYŞE GERİLİMİ SÜRÜYOR

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım 2026 tarihli yeni bölümünün ise kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 4 dakikalık fragmanda Şadi ve Ayşe arasındaki gerilimin sürdüğü görüldü.

Ayşe, fragmanda Şadi'ye yönelik, "Ne konuşsam sen iyi kalpli biri değilsine geliyor. Tamam siz iyi kalpli olun, ben kötü kalpli olayım" ifadelerini kullandı.

Şadi ise "Bir şey de hatam var, çok kaale almayacağım insan, orada bir hataya düştüm, cevap vererek" sözleriyle karşılık verdi.

Ayşe, Şadi'nin kendisine kötü söz söylediğini öne sürerken bazı yarışmacılar ise böyle bir söz duymadıklarını dile getirdi. Yeni bölüm fragmanında da devam eden gerilimin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.