MasterChef Türkiye 2026’nın yeni bölüm fragmanında Emre İrkilmez ile Şadi arasında yaşanan polemik izleyicilerin dikkatini çekti. Fragmanın ardından yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve MasterChef’e nasıl dahil olduğu araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF EMRE İRKİLMEZ KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Emre İrkilmez 33 yaşında. İstanbul’da yaşayan İrkilmez, mesleğini aşçı olarak sürdürüyor.

Mutfakla küçük yaşlarda tanışan Emre, henüz 10 yaşındayken yemek yapmaya başladığını ve MasterChef Türkiye’ye katılabilmek için yaklaşık 8 yıldır başvuru yaptığını anlatıyor.

MASTERCHEF EMRE NERELİ?

Emre İrkilmez aslen Bayburtlu. İstanbul’da yaşayan yarışmacı, aşçılık deneyimini MasterChef Türkiye 2026’da sergiliyor.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİRDİ

Emre İrkilmez, MasterChef Türkiye 2026’da ilk etapta yedek kadroda yer aldı. Ana kadroya girme şansını daha sonra yeniden elde eden yarışmacı, 18 Ağustos 2026’da hazırladığı ratatuy yemeğiyle rakiplerini geride bıraktı.

Bu performansının ardından Emre, yedeklerden ana kadroya giren ikinci yarışmacı oldu.

İLK TURDA ÜÇ ŞEFTEN DE EVET ALDI

Emre’nin MasterChef serüveni ilk turda hazırladığı analı kızlı yemeğiyle başladı. Hazırladığı tabakla üç şeften de “evet” alan yarışmacı, sonraki aşamalara geçmeyi başardı.

Yıllardır MasterChef’e katılmayı hedefleyen Emre, 2026 sezonunda seçmeleri ve düelloları geçtikten sonra yedek kadroya kaldı. İlk aşamada ana kadroya giremese de yarışmadaki mücadelesini sürdürdü.

18 Ağustos’ta yeniden şansını deneyen Emre İrkilmez, hazırladığı ratatuy ile bu kez ana kadroya adını yazdırmayı başardı.