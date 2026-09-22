Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te Türkiye'nin fenomen yarışmacılarından Eray Aksungur siyasete atıldı. Aksungur, Anahtar Parti'ye katılırken parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu taktı. BOLU'DA ESNAF ZİYARETİNDE KATILDI Aksungur'un partiye katılımı, Ağıralioğlu'nun Bolu'daki esnaf ziyareti sırasında gerçekleşti. Ağıralioğlu, 20 Eylül'de Bolu'da esnaf ziyaretleri ve partisinin il başkanlığı açılışı kapsamında çeşitli programlara katılmıştı. EMRE YALÇINKAYA DA EŞLİK ETTİ Buluşmada daha önce Anahtar Parti'ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da yer aldı. Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026'da Anahtar Parti'ye katılmış ve rozetini Yavuz Ağıralioğlu takmıştı. Eray Aksungur'un rozetinin takıldığı sırada “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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