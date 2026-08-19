MasterChef Türkiye 2026'da yarışmacılar arasındaki rekabet giderek kızışırken Eyüp Can Güneş de yaptığı seçimle gündeme geldi. Şanlıurfa'dan yarışmaya katılan 26 yaşındaki Eyüp Can, kırmızı takıma dahil oldu. Genç yarışmacının takım arkadaşlarından ayrı durması ve Şadi ile aynı takımda olmak istemediğini belirtmesi dikkat çekti.

MASTER CHEF EYÜP CAN GÜNEŞ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026'da mücadele eden Eyüp Can Güneş, Şanlıurfa'dan yarışmaya katıldı. 26 yaşındaki yarışmacı, genç yaşına rağmen mutfak konusundaki deneyimiyle dikkat çekiyor.

Aynı zamanda bir çocuk babası olan Eyüp Can Güneş, yarışmada hem mutfak becerilerini göstermeye hem de güçlü bir performans ortaya koymaya çalışıyor.

TAKIM SEÇİMİNDE DİKKAT ÇEKEN TAVIR

MasterChef'te yeni takımların belirlenmesiyle birlikte Eyüp Can Güneş'in tavrı da gündem oldu. Kırmızı takıma dahil olan yarışmacı, takım arkadaşlarından ayrı bir görüntü sergiledi.

Eyüp Can'ın özellikle Şadi ile aynı takımda yer almak istememesi dikkat çekti. Yarışmacının bu tavrı takım içerisinde polemiğin fitilini ateşlerken, MasterChef izleyicileri yaşananları yakından takip etmeye başladı.

MASTERCHEF EYÜP CAN KAÇ YAŞINDA?

Eyüp Can Güneş 26 yaşında. Şanlıurfa'dan MasterChef Türkiye 2026'ya katılan yarışmacının özel hayatı ve mutfak kariyeri de izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yarışmadaki performansının yanı sıra takım arkadaşlarıyla yaşadığı gelişmelerle de dikkat çeken Eyüp Can'ın MasterChef macerasında nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.