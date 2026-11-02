TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme potasındaki altı yarışmacı, şeflerin karşısına çıkıp yarışmada kalabilmek için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki ama MasterChef kim elendi, kim gitti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Nurten Tamer Ocak, Enes Vardar, Şükran Boyraz, Hasan Alp Karabacak, Armağan Kırant ve Muhammed Yahya, yarışmaya devam edebilmek için tezgâh başına geçti.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin sonunda elenen yarışmacı Hasan Alp Karabacak olarak açıklandı. Böylece Hasan Alp'in MasterChef Türkiye serüveni sona erdi.

1 KASIM MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Haftanın eleme adayları şu isimlerden oluşuyordu:

Nurten Tamer Ocak

Enes Vardar

Şükran Boyraz

Hasan Alp Karabacak

Armağan Kırant

Muhammed Yahya

Altı yarışmacının mücadele ettiği eleme gecesinde şeflerin kararının ardından beş isim yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Eleme haftasında yarışmacılar mavi ve kırmızı takımda mücadele etti.

MAVİ TAKIM

Burçin

Tolga

Eyüpcan

Bahar

Nilay

Şadi

Ayşe

KIRMIZI TAKIM

Hasan Alp (Takım kaptanı)

Muhammed

Şükran

Nurten

Enes

Armağan

Tolgahan







Somer Şef, MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacının Hasan Alp olduğunu açıkladı. İki yakın arkadaşın eleme potasında Armağan da Hasan Alp da gözyaşlarına hakim olamadı. Armağan, ''Hakkını helal et'' derken Hasan Alp ise ''Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sen, Muhammed, Enes birinizden biri o kupayı veya ceketi almazsa size hakkımı helal etmem.'' diye açıklama yaptı.

''BAZI GÜLLER BAZI TOPRAKLARDA AÇMIYOR''

Gözyaşlarına hakim olamayan genç yarışmacı, ''Yapacak bir şey yok şefim. Yani İlhan'ın da dediği gibi, çok yakın arkadaşım. Bazı güller bazı toprakta açmıyor. Üzüldüğüm nokta: Aslında yemin ederim kendimi çok iyi yetiştirdim. Mesleki olarak biraz zor bir aileden geldim, kendimi hep eğitmeye çalıştım, kişisel olarak. Hep güzel insanları hayatımda örnek almaya çalıştım. Bu örnek aldığım üç insan daha eklendi. Teşekkür ederim, sizden çok şey öğrendim.'' dedi.

''BURAYA AİLEMİN HAYATINA DOKUNMAYA GELDİM''

Hasan Alp, ''İstediğimi yapamadım, ona biraz canım sıkkın. Hep hayatıma sakinliği soktuğum için buranın kaosu ağır geldi. O yüzden de küçük yaşta kendi işimi kurmaya çalıştım, ablamın hayatına dokunmaya çalıştım. Buraya da ailemin hayatına dokunmaya geldim. Bilmiyorum.'' diye ekledi.

''SÖZ VERDİĞİM İNSANLARA NE AÇIKLAMA YAPACAĞIM''

Hasan Alp, ''Söz verdiğim insanlara ne açıklama yapacağım onu düşünüyorum. Sinirlendiğim, üzdüğüm, kırdığım insanlar oldu. Haklarını helal etsinler. Siz de hakkınızı helal edin. Bir ufak detay seni buradan gönderebiliyor .Beni ana kadroya çıkaran şey detaydı, eleyen şey de detay oldu. '' diye belirtti.