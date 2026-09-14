MasterChef Türkiye’de 13 Eylül 2026 Pazar günü yayınlanan bölümde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirdiği gecede eleme potasında yer alan sekiz yarışmacı, yarışmada kalabilmek için iki aşamalı mücadele verdi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim açıklandı.

İLK TURDA MÜRDÜM ERİĞİYLE YARATICILIK MÜCADELESİ

Eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılardan ana malzeme olarak mürdüm eriğini kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Şefler tarafından verilen 45 dakikalık sürenin ardından hazırlanan yemekler tek tek değerlendirildi.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan ilk turu geçerek eleme potasından çıktı. Böylece gecenin kaderini belirleyecek ikinci aşamada Recep, Cansu, Emre ve Batuhan mücadele etti.

SON ETAPTA ŞEF TABAĞI HAZIRLANDI

İkinci etapta yarışmacılar siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgâh başına geçti. Şefler bu kez Danilo Zanna’nın tarifini ve tekniğini anlattığı “Fıletto di manzo con purè di patate” tabağını hazırlamalarını istedi.

Dört yarışmacının da 45 dakikalık sürenin sonunda hazırladığı tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. Değerlendirmenin ardından gecenin sonunda finale Cansu ve Emre kaldı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun son değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Şeflerin kararıyla Cansu, MasterChef Türkiye’nin 13 Eylül 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmaya veda etti.

Böylece Cansu’nun MasterChef Türkiye’deki şampiyonluk mücadelesi sona ermiş oldu.

''HAYALİMDE MUTFAK OLSUN İSTEDİM''

Cansu, ''Hiçbir zaman şampiyonluk hayali kurmadım. Kendimce bir hayalim vardı. Meslekten değilim, mutfağı çok seviyorum. Hayalimde mutfak olsun istedim. Sonuç ne olursa olsun, mutfaktan devam edeceğim. Kendime bir sözüm var. Hayalim var. Onu da gerçekleştiririm diye umuyorum.'' diye konuştu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Bu haftanın eleme potasında Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan yer aldı. 12 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde ise haftanın son eleme adayları Batuhan ve Armağan olarak belirlenmişti.

Aynı bölümde bireysel dokunulmazlığı Hasan Alp kazanırken, dokunulmazlık oyununda galip gelen takım da Mavi Takım olmuştu.