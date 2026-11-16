TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde heyecanlı anlar yaşandı. Eleme potasında bulunan Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, yarışmada kalabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Kereviz kullanarak yaratıcı yemek hazırlayan yarışmacılar, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıktı. Gecenin sonunda şeflerin kararıyla elenen isim belli oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

15 Kasım Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de eleme potasında dört yarışmacı bulunuyordu. Nurten, Burçin, Bahar ve Enes'in mücadele ettiği gecede Nurten yarışmaya veda ederken diğer yarışmacılar MasterChef'teki yolculuklarına devam etti.

MASTERCHEF ELEME OYUNUNDA KEREVİZ KONSEPTİ

Haftanın eleme oyununda yarışmacılardan ana malzeme olarak kereviz kullanmaları istendi. Yaratıcılıklarını konuşturan yarışmacılar, belirlenen süre içerisinde hem lezzet hem de sunum açısından başarılı tabaklar hazırlamak için mücadele etti.

Hazırlanan yemekler Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef tarafından değerlendirildi. Puanlama ve şeflerin kararının ardından gecenin elenen isim açıklandı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme heyecanı sona erdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda rakiplerine göre daha başarısız tabak hazırlayan Nurten, yarışmaya veda etti. Nurten bu sezon 13. oldu.

Yarışmada elenmekten son anda kurtulan Bahar, ''Gitmekle kalmakla arasında ince bir çizgi oluyor. Ama gidene daha çok üzülüyorsunuz bu sefer. Uzun zamandır beraberiz ve birisi gittiği zaman üzülüyor insan.'' diye konuştu.

Nurten ise, ''Güzel övgüler aldım. Hiç pişman değilim. İyi ki gelmişim. Çok memnunum. Elendiğim için tabii ki duygusal şeyim var. Ben de sizden çok razıyım şefim. Öğrettiğiniz her şey için teşekkür ederim. '' dedi.