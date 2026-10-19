TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi geride kaldı. Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes'in eleme potasında yer aldığı gecede yarışmacılar, şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. MasterChef'te kimin elendiği Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. Peki ama MasterChef'te kim gitti? İşte yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar, iki aşamalı mücadeleye çıktı. Gecenin sonunda Şiringül ile Nurten son ikiye kaldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Şiringül oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Haftanın eleme potasında şu yarışmacılar yer aldı:

- Şiringül

- Hasan Alp

- Burçin

- Nurten

- Tolga

- Tolgahan

- Şükran

- Enes

İLK TURDA HANGİ YARIŞMACILAR POTADAN ÇIKTI?

Eleme gecesinin ilk aşamasında yarışmacılardan yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Tolga, Burçin, Şükran ve Enes eleme potasından kurtuldu.

Final etabına kalan yarışmacılar ise Mehmet Şef'in imza tabağı uskumru taratür hazırlamak için yeniden tezgâh başına geçti. 45 dakikalık sürenin sonunda tabaklarını şeflere sunan yarışmacılardan Şiringül ve Nurten son ikiye kaldı. Değerlendirme sonucunda yarışmaya veda eden isim Şiringül oldu.



Şiringül daha önce Mustafa Sandal'ın vokalistliğini yapıyordu.