TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 20 Eylül 2026 Pazar akşamı haftanın eleme bölümüyle ekrana geldi. Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe'nin yer aldığı eleme potasında yarışmacılar, ana kadroda kalabilmek için şeflerin hazırladığı tabakları en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

İlk turun ardından dört yarışmacı eleme potasından çıkarak yeni haftaya devam etmeye hak kazandı. İkinci turda ise dört yarışmacı elenmemek için son kez tezgah başına geçti.

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KURTULDU?

Haftanın eleme gecesinin ilk turunda şeflerin verdiği tabağı en başarılı şekilde hazırlayan isim Şiringül oldu. Böylece Şiringül, eleme potasından çıkarak yeni haftaya devam etmeye hak kazandı.

İlk turun ikinci başarılı yarışmacısı Nurten olurken, Şadi üçüncü sırada yer aldı. Son olarak Tolgahan da başarılı tabağıyla eleme potasından kurtulan dördüncü isim oldu.

Böylece Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolğa ikinci turda mücadele etmek zorunda kaldı.

MASTERCHEF İKİNCİ TURDA NE PİŞİRİLDİ?

İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in hazırlamalarını istediği Ördek Pastilla tabağı istendi.

Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolğa, yarışmaya devam edebilmek için bu tabağı en başarılı şekilde hazırlamaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından ilk olarak Ayşe yeni haftaya devam eden isim oldu.

İkinci sırayı ise Tolğa aldı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde son ikiye Kübra ve Faruk kaldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim Faruk oldu.

Somer Şef, “Hamur açmanı görünce Faruk iyi gidiyor dedim. Çok fazla uyarı yapacak bir şeyin yoktu” diyerek yarışma sonunda elenmesine şaşırdığını belirtti. Pırasasının az olması ve yemeği ters koyması nedeniyle hamurun çiğ kaldığını ve çıtır olmadığını ifade eden Somer Şef, “Kapağı üste koydun. O kapak seni sonuncu yaptı” dedi.





Faruk, ''Ben mutluyum en azından, bu deneyimi de yaşamadım demem. Bunu deneyebilmek çok büyük bir opsiyon benim için.'' diye konuştu.