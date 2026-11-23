TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi geride kaldı. 22 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde eleme potasındaki dört yarışmacı, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında hünerlerini sergiledi. İki aşamalı mücadelenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı, MasterChef hayallerine veda etti. İşte MasterChef'e veda eden isim...

İLK TURDA YER ELMASIYLA YARATICI TABAKLAR HAZIRLADILAR

Eleme gecesinin ilk etabında Şadi, Şükran, Armağan ve Tolgahan'dan ana malzeme olarak yer elması kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamaları istendi. Şeflerin verdiği 45 dakikalık sürenin ardından yarışmacılar tabaklarını değerlendirmeye sundu.

İlk turun puan sıralamasında Armağan 21,5 puanla zirveye yerleşti. Şükran 21 puanla ikinci, Şadi 20,5 puanla üçüncü, Tolgahan ise 17,5 puanla dördüncü sırada yer aldı.

MASTERCHEF'TE SON İKİYE KİMLER KALDI?

İlk turun ardından eleme heyecanı ikinci etapla devam etti. Yarışmacılar bu kez Somer Şef'in "Ben Saksı Değilim" adlı tabağını hazırlamak için tezgah başına geçti. Şeflerin verdiği bir saatlik sürenin sonunda tabaklar yeniden puanlandı.

Değerlendirme sonucunda Armağan ve Şadi eleme potasından kurtulurken gecenin son iki yarışmacısı Şükran ve Tolgahan oldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM ŞÜKRAN OLDU

Şeflerin iki etapta verdiği puanların toplamı sonucunda MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Şükran oldu. Tolgahan, rakibinden 1 puan fazla alarak ilk 11'e kalmayı başardı.

Tabağını tamamlayamadığı için büyük üzüntü yaşayan Şükran, elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Böylece MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Pazar akşamının eleme gecesi sona erdi.

''OĞLUMA HATIRA BIRAKMAK İÇİN GELMİŞTİM''

Şükran, ''Şimdi gideceğimi bilsem bile gene aynı şeyi yapardım. Takım arkadaşlarımla yarışırken aldığım karar gerçekten onların düzeni bozulmasın. Biz küçük toplumda büyüdük. Aman düzen bozulmasın mantığıyla büyüdüğümüz için o niyetleydim. Nasip devreye giriyor. Ben burada çok güzel şeyler yaşadım. Oğluma hatıra bırakmak için gelmiştim. Seyircilerden bir yanlışım olduysa özür dilerim.'' diye belirtti.

''BEN BURAYA SENİN İÇİN GELDİM''

Gözyaşlarına hakim olamayan Şükran, ''Onu çok özledim. Ben evde kendimi motive etmek için örgü örüyordum. Hepinize birer tane atkı ördüm. Bugün de o kadar emindim ki kendimden yoksa yanımda getirirdim. O bana terapi oluyordu. Sizleri tanıdığıma çok memnunum oğluma hatıra bıraktım. Burnumun direği sızlıyor. Anneciğim, ben buraya sadece senin için geldim. Sana güzel bir hatıra bırakmak için geldim. İyi ya da kötü bir sürü olaylar yaşadım ama hayatım boyunca tek yapman gereken şey her zaman dürüst olman ve inandığın yolda hep devam etmen yavrucuğum. Bunu izlediğinde umarım çok mutlu olursun'' diye ekledi.