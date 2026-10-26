TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de 25 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp, yarışmada kalabilmek için iki aşamalı mücadele verdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacının MasterChef hayali sona erdi.

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER POTADAN ÇIKTI?

Eleme gecesinin ilk aşamasında yarışmacılardan siyah sarımsak kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun verdiği 45 dakikalık sürenin ardından yarışmacılar tabaklarını şeflerin beğenisine sundu.

Değerlendirme sonucunda Burçin, Nilay, Tolgahan ve Enes eleme potasından çıkarak yarışmada kalmayı garantiledi. Diğer dört yarışmacı Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp ise eleme mücadelesine devam etmek zorunda kaldı.

FİNAL TURUNDA DANİLO ŞEF'İN TARİFİ YAPILDI

Eleme gecesinin ikinci aşamasında yarışmacılar, Danilo Zanna’nın hazırladığı ricotta ve ıspanak dolgulu mini üçgen crespelle tabağını yapmak için yeniden tezgâh başına geçti. Şefler, yarışmacılara bu etap için de 45 dakika süre verdi.

Sürenin dolmasının ardından hazırlanan tabaklar tek tek değerlendirildi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda son ikiye Emre ve Ayşe kaldı.

AYŞE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yarışmada bir hafta daha kalmaya hak kazanan Ayşe, ''Çok üzgünüm, Emre elendiği için. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Emre'nin gitmesini istemezdim.'' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Emre ise, ''Dik duracaksın. Hayır, ben rahatım, sıkıntı yok. Mutsuz değilim.'' diyerek destek oldu.

MASTERCHEF'TEN ELENEN EMRE'DEN VEDA KONUŞMASI

MasterChef Türkiye'ye veda eden Emre, elenmesinden dolayı üzgün olduğunu ancak mutsuz olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Üzgünüm ama mutsuz değilim. Kendimi elendi olarak görmüyorum. MasterChef okulundan 16. olarak mezun oldum olarak görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımın daha eve gitmesine vesile olmadım. Cansu, Koray, Recep ben vesile olmuştum biraz. Tek üzgün olduğum konu Recep'e olan sözümü tutamadığım için. İlk defa hak etmeden potaya atıldım, kancalar devam ediyor, hiçbir zaman bitmiyor. Son takılan kurban ben oldum. Potaya girdiğimde eleneceğimi anlamıştım. Ben elimden geleni yaptım burada güzel yemekler de yaptığıma eminim.''

Emre'nin vedasının ardından MasterChef Türkiye'de kalan yarışmacılar, şampiyonluk yolunda mücadeleye devam edecek.