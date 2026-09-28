MasterChef Türkiye'de 27 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan Muhammed, Armağan, Nilay, Ayşe, Eyüp Can, Hasal Alp, Enes ve Recep, yarışmaya devam edebilmek için şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. İlk etapta zencefil kullanarak yaratıcı tabak hazırlayan yarışmacılardan dördü eleme potasından kurtuldu. İkinci etaba kalan dört yarışmacı ise Mehmet Şef'in imza tabağıyla son kez mücadele etti. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte 27 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KİMLER ÇIKTI?

Eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılara zencefil verildi. Kuru, toz ve taze zencefili kullanmaları istenen yarışmacılara yaratıcı tabaklarını hazırlamaları için 45 dakika süre tanındı.

Şeflerin tadım ve değerlendirmesinin ardından Muhammed, Armağan, Nilay ve Ayşe ilk etabı başarıyla tamamladı. Böylece dört yarışmacı eleme potasından çıkarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

MASTERCHEF'TE FİNAL TURUNA KİMLER KALDI?

İlk etabın ardından Eyüp Can, Hasal Alp, Enes ve Recep final turunda mücadele etti.

Dört yarışmacıdan bu kez Mehmet Şef'in imza tabağı olan dana şaşırmayı hazırlamaları istendi. Yarışmacılara tabaklarını tamamlamaları için yine 45 dakika süre verildi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, HANGİ İSİM GİTTİ?

Şeflerin ikinci etap sonunda yaptığı değerlendirmede yarışmacıların hazırladığı tabaklar Mehmet Şef'in imza tabağına ne kadar yaklaştıkları açısından değerlendirildi.

Gecenin sonunda Mehmet Şef'in tabağına en az yaklaşan Recep, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

Böylece 27 Eylül 2026 Pazar günü MasterChef'ten elenen yarışmacı Recep oldu. Bu haftaki elemenin ardından yarışmaya yeni isimlerin dahil olmayacağı da belirtildi.

''BUGÜN OLMADI''

MasterChef'e veda eden Recep, ''Bu et beni patlattı özür dilerim, çıkarabileceğim bir tabaktı. MasterChef bana çok şey kazandırdı. Sizlere teşekkür ederim. Destek oldunuz. Ben mesleğime devam edeceğim. Aşçı olmaya devam edeceğim. 15 yıl içerisinde bu sektörde yer edinmeyi hedefliyorum. Bugün olmadı. Hayat devam ediyor.'' diye konuştu.

DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Recep, ''Gülerek geldim, gülerek gitmek istiyorum yine'' diyerek duygularına hakim olamadı.