MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 4 Ekim Pazar akşamı yaşandı. Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe, yarışmada kalabilmek için iki etapta şeflerin karşısına çıktı.

İlk turda yarışmacılardan pancar kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından dört yarışmacı eleme potasından çıkarken, kalan isimler final turunda yeniden tezgah başına geçti. Gecenin sonunda ise bir yarışmacı MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER POTADAN ÇIKTI?

Haftanın eleme potasında Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe yer aldı.

Şefler ilk turda 8 yarışmacıdan pancar kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara tabaklarını tamamlamaları için ''45 dakika'' süre verildi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadımlarının ardından yapılan değerlendirmede ''Nurten, Ayşe, Kübra ve Tolgahan'' başarılı olarak eleme potasından çıktı.

Böylece eleme gecesinin ikinci turunda ''Şiringül, Buse, Batuhan ve Şükran'' mücadele etti.

FİNAL TURUNDA DANİLO ŞEF'İN ÖZEL TABAĞINI YAPTILAR

Eleme gecesinin ikinci etabında yarışmacılardan Danilo Şef'in özel tarifi olan ''Vıtello Tonnato'' tabağını hazırlamaları istendi.

Dört yarışmacı, 45 dakikalık sürenin ardından hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu. Şefler, yarışmacıların tabaklarını lezzet, teknik ve sunum açısından değerlendirdi.

Gecenin sonunda değerlendirmeye kalan isimler ''Buse ve Batuhan'' oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Şeflerin son değerlendirmesinin ardından MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.

4 Ekim 2026 Pazar gecesi MasterChef'ten elenen yarışmacı Batuhan oldu.

Batuhan'ın vedasıyla birlikte yarışmacının MasterChef Türkiye macerası sona erdi. Eleme anında duygusal anlar yaşandı.

“ÇOCUĞUMUN KIZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

MasterChef'e veda eden Batuhan, elenmesinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Bugün içinde kötü bir his olduğunu ve yarışmaya motive gelemediğini söyleyen Batuhan, sabah eşiyle yaptığı konuşmayı da anlattı.

Batuhan, “Bugün içimde his vardı. Motive gelmedim. Çocuğumun kız olduğunu öğrendim. Sabah konuştuk eşimle. İçimde bir his var. Zaten ilk çocukta yoktun, bunda da olmayacaksan canın sağ olsun. Ben seni beklerim” dedi.

“ÇOCUĞUMUN HAYATINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELMİŞTİM”

Yarışmaya katılma amacının ailesine daha iyi bir hayat sunmak olduğunu belirten Batuhan, elenmesine rağmen bu hedefinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Batuhan, “Ben doğacak çocuğumun hayatını değiştirmek için gelmiştim. Ama hiç merak etmesin, döndüğümde de çok çalışıp ona güzel bir hayat sunacağım. Karımın ve çocuklarımın hayatını değiştirmek istiyordum. O yüzden gelmiştim, nasip olmadı” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE 3 İŞ YAPARIM”

Elenmenin ardından ailesi için daha fazla çalışacağını söyleyen Batuhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gidince daha çok çalışacağım. Gerekirse 3 iş yaparım. Merak etmesin.”