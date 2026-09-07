Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye’nin 6 Eylül 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme oyunu oynandı. Eleme potasındaki 8 yarışmacı, yarışmada kalabilmek için şeflerin istediği tabakları hazırlarken gecenin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Koray oldu.

MASTERCHEF’TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesinde potadaki 8 yarışmacı şeflerin karşısına çıktı. Yarışmacılar, verilen görevi en iyi şekilde tamamlayarak eleme potasından çıkmaya çalıştı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından başarılı tabak hazırlayan yarışmacılar yoluna devam ederken, son değerlendirmeye kalan isimler arasından Koray yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Gecenin sonunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesi tamamlandı.

Böylece 6 Eylül 2026 Pazar günü MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı Koray oldu.

Koray, yarışmaya devam edebilmek için hazırladığı tabağın ardından şeflerin kararıyla MasterChef macerasını noktaladı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Koray’ın elenmesi, yarışmacılar arasında da büyük üzüntüye neden oldu. Yakın arkadaşı Koray ile son ikiye kalan Emre, arkadaşının elenmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Koray da MasterChef macerasının sona ermesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

“AFFET BENİ”

Emre, yakın arkadaşı Koray ile son ikiye kalmanın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

“Koray'la son ikiye kalmak beni çok üzdü. Burada olmayı çok hak eden insan. Onun elendiğine çok üzüldüm. Evde birlikte vakit geçiriyorduk, çok üzgünüm. Affet beni” diyerek arkadaşına veda etti.

“BU KADAR ERKEN GİTMEK İSTEMEZDİM”

Yarışmaya veda eden Koray ise tabağında yaptığı hataları anlattı.

“Daha önce asitli bir şey pişirmediğim için panik yaptım. Deniz börülcesinin yeşil kalması için uğraştım. Çiğ kaldı. Patlıcanım da kalın kaldı. Çok üzgünüm. Bu kadar erken gitmek istemezdim. Ben burası için çok uzun süreler çalıştım” dedi.

Koray, yarışmadan ayrılırken de MasterChef hayalinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı:

“Gitmek hiç istemiyordum. Çalışmaya devam ediyorum. Odamda ders çalışıyorum. Burada daha çok tabak çıkarmak, masterclasslara katılıp daha çok bilgi edinmek çok istiyorum. Ağzımdan ‘hayırlısı’ lafı hiç eksik olmadı. Ben çok iyi eğitim almadan kendimi eğiterek buralara geldim. Kendimle gurur duyuyorum. Gittiğim için çok mutsuzum. Her şey için devam.”

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef Türkiye’de bu haftanın eleme potasında şu isimler yer aldı:

Muhammed

Koray

Şükran

Emre

Şadi

Cansu

Şiringül

Nurten

ELEME POTASI NASIL OLUŞTU?

Haftanın ilk eleme adayı, pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Şükran’ın seçimiyle Muhammed oldu. İkinci eleme adayı ise Koray olarak belirlendi.

İkinci dokunulmazlık oyununun ardından Şükran ve Emre de eleme potasına dahil edildi.

Perşembe günü oynanan takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlığı Ayşe kazandı ve eleme adayı olarak Şadi’yi seçti. Yapılan oylama sonucunda Cansu da potaya giren isim oldu.

Cuma günü oynanan son takım oyununun ardından ise Şiringül ve Nurten eleme adayları arasına katıldı.

Böylece haftanın 8 kişilik eleme potası tamamlandı ve 6 Eylül akşamındaki mücadele sonunda Koray, MasterChef Türkiye’ye veda eden isim oldu.