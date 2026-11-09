MasterChef kim elendi? 8 Kasım Pazar MasterChef'te veda eden isim belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Kübra, Tolgahan, Eyyüp Can, Tolğa, Ayşe, Muhammed, Şadi ve Bahar eleme potasından çıkmak için mücadele etti. İlk turda bal ile yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılardan dört kişi potadan kurtuldu. Mehmet Şef'in özel tabağı Kömür'ün yapıldığı son etapta ise gecenin sonunda Kübra ve Tolgahan finale kaldı. Şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı açıklandı.

MASTERCHEF'TE İLK TURDA POTADAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde sekiz yarışmacı ilk olarak yaratıcılık turunda tezgâh başına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ana malzeme olarak balı belirlediği etapta yarışmacılara 45 dakika süre verildi.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından en başarılı tabakları hazırlayan Ayşe, Tolğa, Bahar ve Şadi eleme potasından çıkarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Kübra, Tolgahan, Muhammed ve Eyyüp Can ise eleme finalinde mücadele etmek üzere yeniden tezgâh başına geçti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yaratıcılık turunun ardından eleme etabına kalan dört yarışmacıdan Mehmet Şef'in “Kömür” isimli tabağını hazırlamaları istendi. Yarışmacılara verilen 50 dakikalık sürenin sonunda tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu.

Şeflerin değerlendirmesiyle gecenin sonunda finale kalan isimler Kübra ve Tolgahan oldu. Yapılan son değerlendirmenin ardından MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Kübra olarak açıklandı.

8 KASIM MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye eleme bölümünde haftanın potasında Kübra, Tolgahan, Eyyüp Can, Tolğa, Ayşe, Muhammed, Şadi ve Bahar yer aldı. Gecenin sonunda Kübra yarışmaya veda ederken diğer yarışmacılar MasterChef'te mücadeleye devam etti.





ŞEFLER ÇOK ÜZÜLDÜ

Şeflerden Danilo, ''Gerçekten çok üzüldük, son üç haftadır öyle bir yetenek gösterdin ki çok üzüldük. Gerçek yetenek çıkmaya başladı. Performansın tepedeydi.'' diye konuştu.

''HİSSEDİYORDUM''

Kübra ise, ''Bugün farklı hissediyordum. Güvendiğim bir tabakla gelmiştim. O da olmayınca hissettim bir şeyleri. Ben elimden gelen mücadeleyi gösterdiğime inanıyorum.'' diye açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

''GÜZEL BİR ÇİFTLİK RESTORAN AÇACAĞIM''

Kübra sözlerine, ''Ceket giymek hayalimdi ama buralarda mücadele ederek elenmek de savaşı bırakmadan elenmek de mental olarak iyi. Burada öğrendiklerimi uygulayacağım. Güzel bir çiftlik restoran açacağım. Orada da burada öğrendiklerimi uygulayacağım. Elenmek istemezdim. Teslimiyet güzel şey benim kısmetim burada bitmiş.'' cümleleriyle devam etti.