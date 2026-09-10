MasterChef Türkiye 2026’nın yeni bölüm fragmanında Kübra Satılmış ile Şadi ve Emre arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Kaptanlık seçmelerinin ardından yaşanan polemiğin fragmana yansımasıyla birlikte izleyiciler, yarışmacının hayatına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. MASTERCHEF KÜBRA SATILMIŞ KAÇ YAŞINDA? MasterChef Kübra Satılmış 32 yaşında. Yarışmaya Kapadokya bölgesinden katılan Kübra, mesleki hayatında ise dikkat çeken bir değişim yaşadı. Kübra Satılmış Nevşehirli. Kapadokya bölgesinden yarışmaya katılan Satılmış, farklı alanlardaki deneyimini MasterChef mutfağına taşıyor. MASTERCHEF KÜBRA ANA KADROYA GİRDİ Mİ? Kübra Satılmış, 1 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen ana kadro seçmelerinde rakiplerini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026’nın ana kadrosuna girmeyi başardı. Satılmış, ana kadroya seçilen 14. yarışmacı oldu. MÜHENDİSLİKTEN YAT ŞEFLİĞİNE Kübra’nın MasterChef Türkiye’deki hikâyesinin dikkat çeken noktalarından biri, mühendislik eğitimi ile profesyonel mutfak deneyimini bir araya getirmesi. Makine mühendisliği yaptıktan sonra mutfak alanına yönelen Satılmış, yaklaşık 5 yıldır özel yatlarda şeflik yaparak mesleğini sürdürüyor. Şimdi ise edindiği mutfak deneyimini MasterChef Türkiye 2026’da sergiliyor. Satılmış, özellikle Bodrum ile Yunanistan arasında seyir yapan yatlarda görev aldı. Çoğunlukla yabancı misafirlere yemek hazırlayan yarışmacı, bu süreçte farklı mutfak deneyimleri kazandı.

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