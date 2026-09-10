MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro için mücadele eden yarışmacılar arasından Elif Nilay Özgen de adını ana kadroya yazdırdı. Seçmelerde hazırladığı tabaklarla şeflerin karşısına çıkan genç yarışmacı, gecenin birincisi olarak ana kadroya giren ikinci isim oldu.

ELİF NİLAY ÖZGEN KAÇ YAŞINDA?

Mengen’in aşçılık geleneğiyle büyüyen Elif Nilay Özgen, ilçenin mutfak kültürünün kendi kariyerine önemli katkı sağladığını ifade ediyor. Türkiye’nin tanınmış şef ve aşçılarının yetiştiği Mengen’den gelen genç yarışmacı, bu birikimini MasterChef Türkiye 2026’da hazırladığı tabaklara yansıtmaya çalışıyor.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Elif Nilay Özgen 24 yaşında.

Genç yarışmacı, seçmeler boyunca mutfaktaki teknik bilgisi ve sakin tavrıyla şeflerin karşısına çıktı.

MASTERCHEF NİLAY NERELİ?

Elif Nilay Özgen, Bolu’nun Mengen ilçesinden.

Mengen, Türkiye’de aşçılık geleneğiyle tanınan ilçeler arasında yer alıyor. Özgen de Mengen’in mutfak kültürüyle büyümesinin yemek konusundaki bakış açısına ve kariyerine katkı sağladığını ifade etti.

MASTERCHEF NİLAY ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde yarışmacılardan önce teknik bir yemek hazırlamaları istendi. Fransız usulü soğan çorbası etabında başarılı olan Mine, Hami Efe, Nevzat, Hasan Alp, Cansu ve Nilay yaratıcılık turuna yükseldi.

Yaratıcılık etabında yarışmacıların ana ürünü tavuk oldu. Kısıtlı sürede hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar arasından gecenin birincisi Elif Nilay Özgen seçildi.

Bu sonuçla Özgen, MasterChef Türkiye 2026’nın ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı oldu.

MASTERCHEF NİLAY’IN MUTFAK SERÜVENİ

Mengen’in köklü aşçılık kültüründen gelen Elif Nilay Özgen, mutfaktaki el lezzeti ve teknik bilgisiyle seçmelerde öne çıktı.

Ana kadroya adını yazdıran Özgen, bundan sonraki bölümlerde MasterChef Türkiye 2026’da şeflerin karşısında mücadele etmeye devam edecek.