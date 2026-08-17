MasterChef Türkiye’de üçlü düello etabında rakipleriyle karşılaşan Recep Batur, hazırladığı tabakla şeflerin beğenisini kazanarak yoluna devam etti. Yarışmadaki performansıyla öne çıkan genç aşçının mutfağa giriş hikayesi ise dikkat çekti.

İstanbul’da yaşayan Recep, aşçılık eğitimini tamamlamadan önce farklı bir meslek yolunda ilerliyordu. İnşaat mühendisliğini bırakarak aşçılık okumaya karar veren Batur, mutfağa girdiğinde kendisini olması gereken yerde hissettiğini belirtiyor.

MASTERCHEF RECEP BATUR KİMDİR?

Recep Batur, 24 yaşında ve Kastamonulu. İstanbul’da yaşayan Batur, aşçılık mezunu. Eğitim hayatı boyunca mutfakta çalışmaya devam eden genç yarışmacı, edindiği deneyimleri MasterChef mutfağına taşıdı.

İlk seçmelere ablası ve en yakın arkadaşı Can’la birlikte katılan Recep, hazırladığı tabak ve kullandığı tekniklerle şeflerden övgü aldı.

MASTERCHEF RECEP NERELİ?

MasterChef Recep Batur Kastamonulu. Yarışmada memleketini temsil eden genç aşçının performansı Kastamonu’da da ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada çok sayıda hemşehrisi Batur’a destek mesajları paylaştı.

RECEP BATUR NEDEN AŞÇILIĞI SEÇTİ?

Recep Batur’un meslek hikayesi, ailesinin beklentilerinden farklı bir yol çizmesiyle başladı. Bir süre inşaat mühendisliği eğitimi alan Batur, bu alanda mutlu olmadığını fark ederek bölümünü bıraktı.

Ailesinden mühendis olması yönünde baskı gördüğünü belirten Recep, mutlu olmadığı bir işi yapmak istemediğine karar verdi. Ardından aşçılık eğitimi alan Batur, mutfağa girdiğinde kendisini olması gereken yerde hissettiğini ifade etti.

RECEP BATUR NEREDE ÇALIŞIYORDU?

Aşçılık eğitimi sırasında da çalışan Recep Batur, yarışma öncesinde İstanbul Bomonti’de görev yapıyordu. Mutfaktaki deneyimini eğitim süreciyle birlikte geliştiren Batur, MasterChef Türkiye’ye de bu birikimle katıldı.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA DAHİL OLDU

Recep Batur, yarışmadaki mücadelesinin ardından yedeklerden ana kadroya dahil oldu. Genç yarışmacı, ana kadroda mutfak performansını sergilemeye devam ediyor.

Batur’un özellikle el lezzeti ve mutfak teknikleriyle şeflerden aldığı övgüler, yarışmadaki iddiasını ortaya koyuyor.