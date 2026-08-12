MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna giren Şadi Altınay, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Ana kadroya giren 9. yarışmacı olan Altınay, mutfağa olan ilgisini ilerleyen yaşına rağmen profesyonel eğitimle geliştirmeyi tercih etti. 51 yaşındaki yarışmacı, 49 yaşında aşçılık eğitimi için yeniden üniversite sıralarına döndü.

MASTERCHEF ŞADİ KİMDİR?

Şadi Altınay, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya giren yarışmacılardan biri. 49 yaşında aşçılık eğitimi almaya başlayan Altınay, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulunda eğitim gördü. Aşçılık Programını okul ikincisi olarak tamamladı.

Yarışmacının daha önce eczacılık eğitimi aldığı ve bu alanda mesleki geçmişinin bulunduğu aktarılıyor. Altınay'ın mutfak eğitimine yönelmesindeki amaç ise yıllardır sürdürdüğü yemek yapma deneyimini teknik eğitimle geliştirmek oldu.

MASTERCHEF ŞADİ KAÇ YAŞINDA?

Şadi Altınay 51 yaşında. Yarışmacı, aşçılık eğitimi almaya ise 49 yaşında başladı. İlerleyen yaşına rağmen üniversiteye dönerek mutfak eğitimi alması, MasterChef Türkiye'deki hikâyesinin öne çıkan noktalarından biri oldu.

MASTERCHEF ŞADİ NE İŞ YAPIYOR, HANGİ OKULDA OKUDU?

Şadi Altınay'ın eğitim geçmişinde eczacılık bulunuyor. Ardından mutfak sanatları alanında eğitim alan Altınay, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulunda aşçılık eğitimi gördü.

MASTERCHEF ANA KADROSUNA NASIL DAHİL OLDU?

Şadi Altınay, MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren 9. yarışmacı oldu. Seçmelerde hazırladığı tabaklarla şeflerin değerlendirmesinden geçen Altınay, final etabının ardından beyaz önlüğü kazanarak ana kadroya adını yazdırdı.

TAKIM SEÇMELERİNDE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İlk kaptanlık oyununun ardından oluşturulan takımlarda Şadi Altınay, Ayşe kaptanlığındaki kırmızı takımda yer aldı. Burçin'in kaptanlığındaki mavi takımda ise Batuhan, Bahar, Kübra, Tolga, Eyüp Can, Hasan Alp, Nilay, Demirhan ve Şiringül yer aldı.

Takım seçimleri sırasında yaşanan gelişmelerin ardından Şadi'nin yaptığı açıklamalar da bölümün dikkat çeken anları arasında yer aldı. Yarışmacının takım seçimindeki kırgınlığını dile getirmesi, MasterChef izleyicilerinin de dikkatini çekti.