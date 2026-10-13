MasterChef Türkiye şampiyonlarından Esra Tokelli, iş hayatına kısa bir ara verme kararı aldı. Maslak'ta hizmet veren Şampiyon Lezzetler adlı dükkânını geçici olarak kapatacağını açıklayan Tokelli, bu kararın nedenini sosyal medya hesabından paylaştı. Babasının sağlık durumu nedeniyle ailesine zaman ayırmak istediğini belirten ünlü şef, müşterilerinden anlayış istedi.

BABASININ SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE ARA VERİYOR

Esra Tokelli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu süreçte babasının yanında olmak istediğini belirtti. İşletmesini kısa bir süreliğine kapatacağını duyuran Tokelli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili misafirlerim,

Bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor.

Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz.

Sizlerle aynı sofrada buluşmayı, güzel lezzetleri paylaşmayı ve yüzünüzde bir tebessüm bırakmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kısa ayrılıkta göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli.

İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacak; kaldığımız yerden, aynı heyecanla, aynı özenle ve her zamanki kalite anlayışımızla sizleri ağırlamaya devam edeceğiz.

Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Tokelli'nin açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları paylaşımına yorum yaparak ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletti. Takipçileri, babasının bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunurken bu süreçte Tokelli'nin yanında olduklarını belirten mesajlar paylaştı.

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, ilk olarak 2020 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katıldı. Daha önce Yemekteyiz programında da yarışan Tokelli, mutfaktaki deneyimiyle tanındı. 2023 sezonunda yeniden MasterChef Türkiye'ye katılan Tokelli, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.