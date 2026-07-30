masterChef şampiyonu şef Eren Kaşıkçı’nın cenaze töreni, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Kaşıkçı için düzenlenen törende en zor anları ise annesi yaşadı. Oğlunun tabutunun başında gözyaşlarına boğulan acılı anne, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

EREN KAŞIKÇI İÇİN DUYGUSAL VEDA

Eren Kaşıkçı’nın cenaze törenine ailesi, yakın dostları ve hayranları katıldı. Babası da gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurlarken, törende büyük bir hüzün hakimdi.

Oğluna son görevini yerine getirmek isteyen anne, yaşadığı acı nedeniyle fenalaştı. Yakınları tarafından desteklenen anneye sağlık ekipleri de müdahale etti. Duygusal anların yaşandığı törende katılımcılar da gözyaşlarını tutamadı.

NE OLMUŞTU?

Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili olay, saat 17.00 sıralarında Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şef Eren Kaşıkçı, arkadaşı Mikail M. (44) tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaşıkçı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eren Kaşıkçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Genç şefin ani ölümü, sevenleri ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu.