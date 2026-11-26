İstanbul Sarıyer’deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu tamamlandı.

KALP DAMARLARINDA İLERİ DERECEDE DARALMA TESPİT EDİLDİ

Raporda, Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgular tespit edildiği belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya neden olan aterom plaklarına rastlanırken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları da saptandı.

TİROİD KANSERİ VE BEYİN DAMAR HASTALIĞI BULGULARI

Otopsi raporunda, Eren Kaşıkçı’nın tiroid kanseri olduğu da kaydedildi. Beyin incelemesinde ise 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldü.

Bu bölgedeki bulguların, Kaşıkçı’nın daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine işaret ettiği aktarıldı.

KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI

Kaşıkçı’nın kanında yapılan kimyasal ve toksikolojik incelemelerde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı.

Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün, kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.