Televizyonların reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye'de 2021 yılında şampiyon olan ve açtığı sandviç restoran zincirleri ile büyük beğeni toplayan şef Eren Kaşıkçı, 37 yaşında hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre yakınlarının haber alamadığı Eren Kaşıkçı, arkadaşı Mikail M.(44) tarafından Kumköy Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulundu. Mikail B.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak ön otopsi raporu ile belirlenecek.

İLAÇLARINA UZANMAK İSTEMİŞ



Gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube kanalına konuk olan gazeteci Doğan Can Cesur, Kaşıkçı'nın son anlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



''Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.''