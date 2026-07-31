MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın İstanbul Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir paylaşım gündeme geldi. Kaşıkçı'nın geçen hafta kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı anlara ait fotoğraflar, arkadaşı Murat Pala tarafından yayımlandı.
KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE ÇEKİLEN KARELER PAYLAŞILDI
Eren Kaşıkçı'nın arkadaşı Murat Pala, Musullu Köyü'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Pala, paylaşımında, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…" ifadelerini kullandı.
KIZI MAYA'YA DUYDUĞU SEVGİYİ SIK SIK PAYLAŞIYORDU
"Kızıl Sakal" lakabıyla da tanınan Eren Kaşıkçı, sosyal medya hesabında zaman zaman kızı Maya ile birlikte çekilen fotoğraflarına yer veriyor, paylaşımlarında kızına duyduğu sevgiyi dile getiriyordu.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, önceki gün İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Kaşıkçı'nın cenazesi Yeni Doğan Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verilmek üzere uğurlandı.