Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması sürerken gözler Tera, Pusula, Hedef ve Bulls gibi finans gruplarına çevrildi. Soruşturmanın hemen öncesinde Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın gıda sektöründe attığı adım da dikkat çekti.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 15 Eylül’de KAP’a yaptığı açıklamayla White Burger Gıda Sanayi A.Ş. ile ortak şirket kuracağını duyurdu. “Bulls Gıda Ticaret A.Ş.” adıyla kurulacak şirketin sermayesi 25 milyon TL olarak belirlenirken Bulls Girişim yüzde 50 pay karşılığında 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulundu.

ORTAKLIKTA MASTERCHEF ŞAMPİYONU DA VAR

Bulls’un yeni yatırımındaki ortak ise MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Şef Serhat Doğramacı’nın kurduğu White Burger oldu. Moda’da faaliyetlerine başlayan marka, kendi açıklamalarına göre 2026 itibarıyla Türkiye’nin farklı şehirleri ile Irak’ın Erbil kentinde toplam 30 şubeye ulaştı. Markanın menüsünde Doğramacı’nın geliştirdiği reçeteler kullanılıyor.

KARARDAN İKİ GÜN SONRA FONLARA İŞLEM YASAĞI

Bulls’un White Burger ile ortaklık kararının ardından 17 Eylül’de SPK’dan fon soruşturması kapsamında yeni bir karar geldi. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören bazı fonlarının alım-satım işlemleri durduruldu ve belirlenen fonların tasfiyesine karar verildi.

Soruşturmanın mali ayağında Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri de donduruldu.

BULLS BAŞKANI İFADE VERDİ

Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, 23 Eylül’de soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Akkaya’nın, Bulls’un kamuoyunda “Ponzi” veya “saadet zinciri” olarak tanımlanan fon yapılanmalarının içinde olmadığını savunduğu bildirildi. Bulls tarafından yapılan açıklamada Akkaya’nın, yönettikleri fonlarda kredi ve pay repo işlemlerinin bulunmadığını söylediği aktarıldı.