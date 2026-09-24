MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu şef Serhat Doğramacı, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Bulls Girişim ile ilgili hakkında çıkan haberlere dair açıklama yaptı.
Markasının ortaklık yapısının kuruluşundan bu yana değişmediğini belirten Doğramacı, "White Burger'in ortaklık yapısı, kurulduğundan beri hiç değişmedi. İki tane ortağım var. İsimlerini sektördeki herkes biliyor, tanıyor, seviyor" diye konuştu.
'ORTADA HERHANGİ BİR İMZA YOK'
Markasının son iki yıldır franchise modeliyle büyüdüğünü belirten Doğramacı, restoranların belirli şartları karşılaması ve başvuruların onaylanması halinde franchise sürecinin imza aşamasına ilerlediğini söyledi.
Şef, hakkındaki iddialara ilişkin, "Ortada atılmış herhangi bir imza, herhangi bir ortaklık, herhangi bir para alma, bu atılan iftiraların hiçbirisi gerçek değil" ifadelerini kullandı.
'SİZ TIKLANMANIN VE PARANIN...'
Hakkında gözaltı haberleri yayınlandığını da ileri süren Doğramacı, bu haberlere tepki göstererek, "Siz tıklanmanın ve paranın köpeği olmuşsunuz. Ben öyle bir insan değilim" dedi.
Doğramacı şunları söyledi:
"Hayatımda borsa, fon, para, uygulama bilmem, anlamam. Yatırım nedir, bilmem. Tek yatırımım işime ve kendime yaptığım yatırımlardır. Ticaretimizden, işimizden başka hiçbir şeye bulaşmıyoruz."
NE OLMUŞTU?
Serhat Doğramacı'nın fon soruşturmasının odağındaki şirketlerden Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile ortaklığı ortaya çıkmıştı.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 15 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, White Burger Gıda Sanayi A.Ş. ile “Bulls Gıda Ticaret A.Ş.” adıyla yeni bir şirket kuracağını duyurmuştu.
25 milyon TL sermayeli kurulacak şirkette Bulls Girişim yüzde 50 pay karşılığında 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunmuştu.
White Burger'ın kurucusu ve MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın da şirketin diğer tarafında yer aldığı ortaya çıkmıştı.