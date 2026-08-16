Televizyon ekranlarının çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu olan şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Sarıyer'de ikamet ettiği evinde hayatını kaybetmiş şekilde bulunmuştu.



Uzun süre Kaşıkçı'ya ulaşamayan ortağının evine gelmesi üzerine Kaşıkçı'yı cansız halde bulduğu belirlenirken, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesetten alınan örnekler üzerindeki ilk incelemeler tamamlandı.





ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ



Bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı yada hayati tehlikeye neden olabilecek sağlık sorunu olmayan Kaşıkçı'nın ölüm nedeni, hazırlanan ön otopsi raporuna göre kalp krizi olarak belirlendi.





SAATLER ÖNCESİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ



Yaşamını yitiren Kaşıkçı'nın cansız bedeni ortağı Mikail B. tarafından bulunarak yetkililere ihbar edilirken, ceset üzerindeki renk değişimi ve organların durumu üzerine yapılan incelemede Kaşıkçı'nın olaydan 14 ila 15 saat kadar öncesinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.



Kaşıkçı'nın ölümüne yönelik açılan soruşturmanın nihai Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya eklenmesinin ardından kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.







