MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için hazırlanan yemeklerle mücadele etti. Takım etabını kazanan kırmızı ekipte bireysel yarışmaya geçilirken gecenin sonunda 100 bin TL'lik ödülün sahibi Tolgahan oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yarışmanın ilk etabında mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için özel bir menü hazırlamak üzere tezgah başına geçti. Şeflerin belirlediği menüde ayran aşı çorbası, pırasa dolması, dana rosto ve patates püresi, İstanbul pilavı ve şöbiyet yer aldı.

Zamana karşı mücadele eden yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle şeflerden en yüksek değerlendirmeyi almak için ter döktü. Etabın sonunda daha başarılı bulunan kırmızı takım, bireysel ödül mücadelesine katılma hakkı kazandı.

TOLGAHAN VE BAHAR FİNALDE KARŞILAŞTI

Takım etabının ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel ödül mücadelesi başladı. Yarışmanın final aşamasına Tolgahan ve Bahar kalmayı başardı.

İki yarışmacının performansları sonucunda beraberlik yaşandı. Bunun üzerine yeniden tezgah başına geçen Tolgahan ve Bahar, 100 bin TL'lik ödül için bir kez daha mücadele etti.

Son oyunda rakibini geride bırakan Tolgahan, şeflerin değerlendirmesiyle gecenin kazananı oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik para ödülünü kazanan isim Tolgahan olarak açıklandı.

MASTERCHEF'TE 100 BİN TL'LİK ÖDÜL TOLGAHAN'IN OLDU

13 Kasım akşamı yayınlanan bölümde takım mücadelesini kırmızı takım kazanırken bireysel ödülün sahibi de Tolgahan oldu. Yarışmada haftanın eleme adaylarının belirlenmesinden farklı olarak bu bölümde para ödülü heyecanı yaşandı.