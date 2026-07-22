MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde yarışmacılar önlüğü kazanabilmek için iki zorlu etapta mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerden tam not alan Enes, ana kadroya giren beşinci isim oldu.

KİMYON ANA ÜRÜN OLDU

MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde ilk grup yarışmacıları, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısına çıktı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, ilk etapta yarışmacılardan ana ürün olarak kimyon tozu ve kimyon çekirdeğini kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi.

45 dakikalık sürenin sonunda Hatice, Enes, Hami Efe, Fatma, Emre ve Fazlı ikinci tura yükselmeyi başardı.

EN İYİ KAZANDİBİYİ YAPAN ÖNLÜĞÜ KAPTI

Final etabında ise yarışmacılar bu kez şeflerin istediği kazandibi tatlısını hazırladı. Tadımın ardından gecenin en başarılı iki ismi Enes ve Emre oldu.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda rakibini geride bırakan Enes, MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren beşinci yarışmacı olarak önlüğü giymeye hak kazandı.