TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle gerçekleşen zorlu mücadelede, önlüğü kazanan altıncı yarışmacı da belli oldu.

ANA KADRO MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Düelloların tamamlanmasının ardından yarışmacılar, iki etaplı ana kadro mücadelesinde hünerlerini sergiliyor. 23 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar ilk etapta yaratıcılıklarını konuştururken, ikinci etapta ise şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde hazırlamak için tezgâh başına geçti.

İLK ETAPTA YARATICILIKLARINI KONUŞTURDULAR

Gecenin ilk turunda yarışmacılardan ana ürün olarak Ayşe Kadın ve çalı fasulyesini kullanarak yaratıcı tabak hazırlamaları istendi. Şeflerin verdiği 45 dakikalık sürenin sonunda Ferdi, Faruk, Fatmanur, Burçin, Eyüpcan, Şadi ve Demirhan bir üst tura yükselmeyi başardı.

SON ÖNLÜK İÇİN ALTI EZMELİ KEBAP YAPTILAR

İkinci etapta ise yarışmacılar bu kez şeflerin istediği altı ezmeli kebabı hazırladı. Zorlu mücadelenin ardından Burçin ile Eyüp Can son ikiye kaldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda önlüğü kazanan isim Eyüp Can oldu.

ANA KADRONUN İLK 6 İSMİ NETLEŞTİ

Eyüp Can'ın önlüğü kazanmasıyla birlikte MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna giren ilk altı yarışmacı belli oldu.

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

Eyüp Can