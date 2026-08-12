MasterChef Türkiye 2026'da sezonun ilk eleme adayları belli oldu. 11 Ağustos Salı akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığı Nilay aldı. Nilay'ın Batuhan'ı eleme adayı olarak belirlemesinin ardından yapılan oylamada Demirhan'ın adı çıktı.

Şefler yarışmacılardan yaz esnaf yemeklerinden oluşan bir menü hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle ilk takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Böylece eleme potası için mücadele edecek takım mavi takım oldu.

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılar bu etapta şeflerin istediği Fried Rice (kızarmış pilav) yemeğini hazırladı.

Değerlendirmenin ardından gecenin bireysel dokunulmazlığını Nilay kazandı. Nilay, dokunulmazlığın avantajıyla ilk eleme adayını belirledi.

Nilay'ın seçtiği isim Batuhan oldu. Böylece Batuhan, MasterChef Türkiye 2026'nın ilk eleme adayı olarak potaya girdi.

MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?

İlk adayın belirlenmesinin ardından mavi takım yarışmacıları bu kez ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı.

Oylama sonucunda Demirhan, MasterChef Türkiye 2026'nın ikinci eleme adayı oldu.

Böylece sezonun ilk eleme potasında Batuhan ve Demirhan yer aldı.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 11 Ağustos tarihli bölümünde ilk takım dokunulmazlığının sahibi kırmızı takım oldu. Ayşe'nin kaptanlığındaki takım, esnaf lokantası konseptinde hazırlanan yemeklerde rakibi mavi takımı geride bıraktı.

Şeflerin yarışmacılardan istediği menüde vişneli yaprak sarma, ayran aşı çorbası ve imam bayıldı gibi yemekler yer aldı. Yarışmacılar verilen 50 dakikalık sürenin ardından hazırladıkları tabakları şeflerin değerlendirmesine sundu.

Gecenin sonunda kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken mavi takım, sezonun ilk eleme adaylarını belirlemek üzere bireysel dokunulmazlık ve oylama aşamasına geçti.

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Mavi takımın mücadele ettiği bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Fried Rice (kızarmış pilav) hazırlamaları istendi.

30 dakikalık sürenin ardından şefler hazırlanan yemekleri değerlendirdi. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu.

Nilay'ın Batuhan'ı eleme adayı olarak seçmesinin ardından yapılan takım oylamasında ise Demirhan'ın adı öne çıktı.

MasterChef 11 Ağustos 2026 eleme adayları

1. eleme adayı: Batuhan

2. eleme adayı: Demirhan

Bireysel dokunulmazlığı kazanan: Nilay

Takım dokunulmazlığını kazanan: Kırmızı takım