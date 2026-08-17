MasterChef Türkiye’nin 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde sezonun ilk eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları Demirhan, Burçin, Enes, Batuhan, Nilay, Kübra, Simge ve Tolğa, yarışmada kalabilmek için tezgah başına geçti. İlk turda domates ana malzemesiyle yaratıcı yemek hazırlayan yarışmacılar, ardından şef tabağı etabında hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda ise MasterChef Türkiye’ye veda eden ilk yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ELEME POTASINDAN ÇIKTI?

MasterChef Türkiye’nin 16 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ilk etapta yarışmacılardan domates ana malzemesiyle yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Yarışmacılara tabaklarını tamamlamaları için 45 dakika süre verildi.

Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’in değerlendirmesinin ardından başarılı bulunan yarışmacılar belli oldu. Batuhan, Nilay, Kübra ve Simge ilk turu geçerek eleme potasından çıktı ve yarışmaya devam etmeyi garantiledi.

İlk etapta şeflerin beğenisini kazanamayan Tolğa, Demirhan, Enes ve Burçin ise ikinci ve son eleme turunda mücadele etti.

FİNAL TURUNDA KIRLANGIÇ YÜZGECİ ÇORBASI YAPILDI

Eleme gecesinin ikinci etabında yarışmacılar, Mehmet Şef’in özel tabağı olan “kırlangıç yüzgeci çorbası” için tezgah başına geçti. Bu turda yarışmacılara 55 dakika süre verildi.

Sürenin tamamlanmasının ardından dört yarışmacı hazırladıkları tabakları şeflere sundu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef’in teknik detaylar, lezzet ve sunum üzerinden yaptığı değerlendirmeler sonucunda gecenin son iki ismi Demirhan ve Enes oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Şeflerin son değerlendirmesinin ardından MasterChef Türkiye’den elenen yarışmacı Demirhan oldu. Böylece Demirhan, 2026 sezonunda yarışmaya veda eden ilk isim olarak MasterChef tarihine geçti.

16 Ağustos 2026 Pazar akşamı MasterChef Türkiye’de elenen isim Demirhan olurken, Enes yarışmaya devam etti. İlk turda başarılı olan Batuhan, Nilay, Kübra ve Simge de eleme potasından çıkarak bir sonraki haftaya kalmayı başardı.

''DAHA GÜZEL ŞEYLER YAPABİLSEYDİM''

Mürekkep fazlalığı ve baklava hamurunun hiç olmaması sebebiyle şeflerden yüksek puan alamadı.

Yarışmaya veda eden Demirhan, ''Olmadı, şefim. Ne söyleyebilirim. Size çok teşekkür ederim her şey için. Ben burada mutluydum. Daha ileriye gidebilirdim. Masterchef, yarışma. Bir yemekle elenebiliyorsun. Daha güzel şeyler yapabilseydim, daha fazla şey öğrenebilseydim.'' dedi.