MasterChef mutfağında jürinin beğenisini toplayan şalgam dolması, klasik tarifleri unutturarak ekran başındakileri tarifi aramaya yöneltti. Sert yapısıyla bilinen şalgamın lokum kıvamına ulaştığı bu lezzet, doğru teknik uygulandığında sofralarda büyük fark yaratıyor.

MASTERCEF ŞALGAM DOLMASI TARİFİ

Tarifin temeli şalgamın doğru hazırlanmasına dayanıyor. Kabukları soyulan orta boy şalgamlar, tuzlu suda hafif diri kalacak şekilde yaklaşık yirmi dakika haşlanıp soğuk suya alınıyor ve dikkatlice oyuluyor; çıkarılan iç kısımlar ise lezzet katması için tencerenin dibine seriliyor.

İç harç için kıyma, yıkanmış pirinç, ince doğranmış soğan, sarımsak, salça, zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlar bir arada yoğruluyor. Harç, pirinçlerin şişme payı bırakılarak oyulan şalgamların içine dolduruluyor ve tencereye dik şekilde diziliyor.

ŞEFLERE BİLE KAŞIK ATTIRACAK TÜYO

Yemeğin en kritik püf noktası ise pişirme sosunda saklı. Tereyağında kavrulan salçaya sıcak suyun yanı sıra şalgamların haşlandığı sudan bir miktar eklenmesi, sebzenin doğal aromasını harçla bütünleştiriyor. Kısık ateşte kırk beş dakika pişen ve dinlendirildikten sonra servis edilen dolma, ağızda dağılan dokusuyla şef tabaklarını aratmıyor.