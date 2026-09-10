MasterChef Türkiye’de yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana Somer Şef’in sözleri damga vurdu. Yarışmacılardan birinin yaptığı hareket karşısında tepki gösteren Somer Şef, daha önce defalarca uyarıldıklarını söyledi.

SOMER ŞEF TEPKİ GÖSTERDİ

Somer Şef, yaşanan olayla ilgili “Üzülüyoruz, defalarca uyardık. Yapmayın, emeğinize yazık dedik. Anlamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ardından yarışmacının yemek süresi sona ermesine rağmen yaptığı hareketi anlatan Somer Şef, “Yemek süresi bitiyor hem kendi yemeğini yiyorsun hem de gidip bu da yetmezmiş gibi arkadaşına yediriyorsun” dedi.

STÜDYO BİR ANDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Somer Şef’in sözlerinin ardından yarışmacıların adeta buz kestiği görüldü. Şeflerin tepkisiyle birlikte stüdyoda kısa süreli sessizlik yaşandı.

Yaşanan olayın hangi yarışmacı nedeniyle gerçekleştiği ise henüz fragmanda açıklanmadı.

HANGİ YARIŞMACI OLDUĞU BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’in jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde olayın ayrıntıları ortaya çıkacak.

Şeflerin tepki gösterdiği ve büyük şaşkınlık yaratan hatayı yapan yarışmacının kim olduğu ve stüdyoda yaşananların tüm detayları, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak bölümde belli olacak.