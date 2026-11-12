MasterChef Türkiye'de rekabet giderek kızışırken Mavi ve Kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kebap çeşitlerinin hazırlandığı gecede takım oyununu kaybeden yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Gecenin sonunda yapılan oylamayla haftanın ikinci eleme adayı da netleşti.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2026'nın son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler, Mavi ve Kırmızı takım yarışmacılarından Basma Kebap, Uykuluk, Çöp Şiş, Ciğer, Kanat, Soğan Kebabı ve Altı Ezmeli Kebap olmak üzere yedi farklı çeşit hazırlamalarını istedi.

Gecenin sonunda yapılan tadımların ardından 4-3'lük skorla dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Böylece haftanın takım dokunulmazlığı mücadelelerinde durum 1-1'e geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ARMAĞAN KAZANDI

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım, bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçti. Şefler yarışmacılardan ana ürün olarak Trabzon hurması ya da cennet hurması kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.

Değerlendirme sonucunda Eyüp Can, Burçin, Ayşe ve Armağan'ın tabakları öne çıktı. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Armağan, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından Mavi Takım'da yapılan oylamada en fazla oyu alan Burçin, haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Böylece MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacılar Nurten ve Burçin oldu.