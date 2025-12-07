Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025 büyük finalle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Canlı yayında gerçekleşen final gecesinde, iki finalist arasındaki nefes kesen rekabet sonunda şampiyonluk kupası sahibini buldu.

FİNALİN İLK ETABI: ANADOLU MUTFAĞI KONSEPTİ

Finalistler Özkan ve Sezer, ilk etapta Anadolu mutfağından oluşturdukları üç aşamalı menülerle şeflerin karşısına çıktı. Kendilerine verilen 90 dakikalık sürede hem yaratıcılıklarını hem de teknik hakimiyetlerini sergilediler.

Özkan’ın Final Menüleri

Başlangıç: Egede

Ana Yemek: Antika

Tatlı: Sahlep-i Sütlaç

Sezer’in Final Menüleri

Başlangıç: Çiğ Mi Köfte

Ana Yemek: Büyük İskender

Tatlı: Nuh’un Tartı

İLK TUR PUANLARI EŞİT ÇIKTI

Şeflerin verdiği puanlar, finalin ilk etabında iki yarışmacının da eşit performans gösterdiğini ortaya koydu.

Özkan’ın Puanları

6 + 7,5 + 7,5 = 21

Sezer’in Puanları

6,5 + 7,5 + 7 = 21

Bu sonuçla rekabet ikinci etaba taşındı ve heyecan daha da arttı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Final etabının tamamlanmasıyla birlikte şampiyon belli oldu.

MasterChef Türkiye 2025’in Şampiyonu: Sezer

Toplam 65 puan toplayan Sezer, yarışmanın bu yılki birincisi olarak kupayı kaldırdı.

SEZER DİRİCAN KİMDİR?

Sezer Dirican, 1995 doğumlu ve 30 yaşında, aslen Amasya doğumludur. Profesyonel aşçılık yapmaktadır ve 7 yıldan fazla süredir mutfak sektöründe aktif olarak çalışmaktadır.

İstanbul'dan MasterChef Türkiye yarışmasına katılmıştır. Kariyerinde çeşitli restoranlarda Chef de Partie (istasyon şefi) pozisyonunda görev yapmıştır.

Sezer Dirican, MasterChef Türkiye'ye ilk kez 2024 sezonunda katılmış, ancak üçlü düellolarda yarışmaya veda etmiştir. 2025 sezonunda ise yarışmaya tekrar katılarak başarılı performansıyla ana kadroya girmeyi başarmıştır. Yarışmadaki güçlü yönleri arasında teknik bilgisi, yaratıcılığı, disiplinli çalışma tarzı ve deniz ürünleri konusundaki ustalığı yer almaktadır.

Ayrıca yarışmada tabak sunumunda estetik ve modern yorumlarıyla dikkat çekmektedir.

Özellikle MasterChef 2025 sezonunda yengeçli-karides hamuru, mango sosu ve balık türleri içeren yaratıcı tabaklar sunmuş, jüri tarafından olumlu değerlendirilmiştir.