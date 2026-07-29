MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hayatını kaybetti. Kaşıkçı'nın ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
HABER ALAMAYINCA EVİNE GİTTİLER
"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'dan yakınlarının bir süredir haber alamaması üzerine durumdan şüphelenildi. Kilyos'taki evine giden yakınları, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ünlü şefin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin kesinlik kazanmadığı belirtilirken, olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.